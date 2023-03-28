Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причини їхньої смерті наразі невідомі.
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Повернулися зі звільнення, а вночі всі троє загинули
Троє курсантів з Росії загинули на території навчальної бази Військової академії зв'язку під Петербургом. Відомо, що напередодні смерті вони були у звільненні.
Молодики повернулися на шикування ввечері 26 березня. А вже близько 7 ранку 27 березня у них різко погіршилося самопочуття.
Зокрема почалися проблеми з диханням та були присутні ознаки епілептичного нападу. Курсантів так і не вдалося врятувати, а причини їхньої смерті наразі розслідують слідчі.
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Що відбувається у війську загарбників
- Нещодавно мобілізовані росіяни з Туви показали жахливі умови свого проживання у війську. Повідомляють, що в тимчасово окупованих Пологах, що на Запоріжжі, військове командування Росії вже декілька днів утримує своїх солдатів у полоні.
- Мобілізованих закинули до підвалу й не годують. Водночас у Росії знайшли нову "лазівку", як відправляти на війну засуджених.
- Засуджених за "самоволку" знову відправляють на фронт. Таким чином, тих, хто відмовився воювати, все одно відправлять на вірну загибель.