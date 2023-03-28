Про це повідомляють російські телеграм-канали. Причини їхньої смерті наразі невідомі.

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Повернулися зі звільнення, а вночі всі троє загинули

Троє курсантів з Росії загинули на території навчальної бази Військової академії зв'язку під Петербургом. Відомо, що напередодні смерті вони були у звільненні.

Молодики повернулися на шикування ввечері 26 березня. А вже близько 7 ранку 27 березня у них різко погіршилося самопочуття.

Зокрема почалися проблеми з диханням та були присутні ознаки епілептичного нападу. Курсантів так і не вдалося врятувати, а причини їхньої смерті наразі розслідують слідчі.

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