Журналісти провели розслідування й виявили, як судять росіян-відмовників та яку "лазівку" знайшли, аби відправляти на фронт засуджених.

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За березень відкрили рекордну кількість справ проти окупантів

За період мобілізації у Росії до військових судів надійшло 536 справ проти солдатів, які порушують "статут". Станом на зараз вироки отримали 247 російських військових.

Заяв про "самоволку" серед окупантів стає все більше. Лише за березень 2023 року зареєстровано майже 200 справ, що є рекордною кількістю за весь час.

Майже 90 відсотків від усіх справ відкриті за звинуваченням – самовільне залишення частини. За даними розслідування, солдати у середньому відправляються у "самоволку" від 10 до 30 днів. У суді за таке порушення можуть засудити до 5 років позбавлення волі. Проте деяким подвоюють строки до 10 років, аби покарання за "виглядало страшніше".

Окупантів лякають строком за "самоволку"

Всі суди хоч і "відкриті для аудиторії", проте ретельно приховуються від самих росіян. Їх проводять лише для того, аби залякати інших військовослужбовців від "самоволки". Наприклад, на засідання у Тулі "запросили" весь командний склад військової частини та більше ніж 300 солдатів.

Показові суди відбуваються й у військових частинах. Туди запрошують суддю в мантії, який виносить вироки. Їх навіть вішають на стендах, аби інші військовослужбовці "боялися" йти у "самоволку".

Проте дізнатися реальну кількість таких справ доволі важко. У судах їх засекречують, посилаючись на заборону від міноборони Росії. Деякі засідання почали проводити у закритому режимі, аби не було "витоку інформації". Журналісти під час розслідування виявили, що з 247 вироків офіційно опублікували лише 25.

У випадках, коли мобілізовані відправляються у "самоволку" на місяць, їх можуть дати реальне тюремне ув'язнення. Найбільший строк отримав мобілізований Владімір Зайцев, який залишив військову частину на 30 днів. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Після суду знову на фронт

Проте у політичних колах не вигідно, аби мобілізовані "відсиджувалися" за ґратами. найчастіша практика – після суду відразу відправляють на фронт.

Зрозуміти, за якою логікою окупанти отримують вироки – досить складно, оскільки офіційної інформації дуже мало. Проте у своїх колах росіяни скаржаться, що після суду відмовників знову відправляють на фронт. Хоча за російським законодавством їх повинні звільнити з частини.

Знайшовши таку лазівку, кремлівський режим "вбиває відразу двох зайців" – залякує військових і водночас карає порушників. Солдати наче і відбувають покарання з умовним позбавленням волі, а з іншого боку – армія окупантів не втрачає ресурси й "гарматне м’ясо".

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