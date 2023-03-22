Від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не платили у 52 регіонах Росії. Контрактники, мобілізовані та добровольці жаліються, що замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць на рахунки надходять в рази менші суми.

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Проблеми з виплатами – масові

Росіяни жаліються, що масові проблеми з виплатами почалися у 2023 році. У коментарях в мережі авторам скарг відповідають, мовляв, Міноборони офіційно переказує зарплати з 10 по 20 число кожного місяця, а затримки можуть бути пов'язані з переведенням військовослужбовця в іншу частину. Словом, шукають виправдання.

Деякі загарбники потім таки отримують гроші, а деякі – залишаються на нулі. Наприклад, Вікторія із Москви розповіла, що її чоловіка мобілізували восени минулого року, а обіцяні державою гроші перестали надходити на карту із січня.

Безкоштовно, чи що, воювати почнемо?

– обурюються окупанти.



Російським окупантам не платять гроші / Інфографіка "Верстки"

Перевели з частини – документів нема

Вікторія говорить, що керівництво звільняє солдат та призначає до інших частин. Саме в цей момент можуть "напартачити" з документами. Очевидно, що такі речі можуть відбуватись навмисно.

Дар'я з Іванівської області теж жаліється, що її мобілізований чоловік не отримує зарплати з лютого. Жінці вдалось додзвонитись до Єдиного розрахункового центру, де відповіли, що з 31 січня її чоловіка звільнено з однієї частини і в іншу не переведено. Така ситуація у цілої роти. При цьому, "ніхто нічого не знає".

Дійшли до командира частини. Він відповів, що на грошове забезпечення його не поставили. Як це так?!

– каже Дар'я.

Зарплат нема, а купувати все за свій кошт

Вона розповіла, що 100 тисяч в окупанта йде тільки на свої потреби. Загарбники годують своє військо сухпайками. Ба більше, аби поїхати на війну, вбивати українців, росіянину довелось витратити на обмундирування близько 150 тисяч рублів. Загарбникам не видавали фактично ніяких речей. Матері скидалися на харчування, медикаменти, і генератори.

Наша держава лише пісні співає про те, як вони всім забезпечують,

– наголошує жінка.



Росіяни скаржаться в мережі / Інфографіка "Верстки"

Які зарплати в російських військових

Російська правозахисниця Валентина Мельникова розповіла, що в їхній армії є невелика базова ставка для рядових, сержантів, єфрейторів, старшин тощо. Вона сягає близько 13 – 15 тисяч рублів. До цієї суми мали б додавати доплати: за звання, за військову кваліфікацію, водійську, наприклад, тощо. Разом виходить оклад, тобто основне грошове забезпечення – близько 30 тисяч рублів. Втім, реальні суми мали б бути більші.

Як розказують чиновники, мобілізованим, контрактникам і добровольцям належить однакова зарплата – від 195 тисяч рублів.

Різниця може бути у додаткових соціальних надбавках. Наприклад, мобілізованим Путін пообіцяв додаткову одноразову виплату у 195 тисяч рублів, якщо вони укладуть контракт з Міноборони на рік і довше. Щоправда, як бачимо зі скарг вище, це чергова казка диктатора.

Все приховано навіть від самих окупантів

Родичі російських солдатів наголошують, важко зрозуміти, скільки окупант в результаті має отримати, коли все настільки приховано.

Наприклад, додаткові виплати за участь у бойових діях називають "бойові". Сума такої виплати, спосіб її розрахунку та нарахування не публічні. Тобто військовий може дізнатися про це лише за особистого звернення до командування чи Єдиного розрахункового центру Міноборони. Для нарахування "бойових" мають видавати 2 накази, однак подивитись їх не можуть навіть самі загарбники.

Крім того, є так звана надбавка за знищення техніки. Однак, по-перше, ці суми ніколи не перевіряють. Пропагандисти розповідають, що нанищили техніки більше, ніж було у ЗСУ за всю історію. А в журналі бойових дій вказують вигадані дані і подають їх командуванню, щоб приходили гроші.

Нащо платити, якщо окупанти все одно помруть

Мельникова також говорить про бюрократію та проблеми з документами. Мовляв, виплати затримують саме через це. Однак ексконтрактник російської армії розкрив справжню причину. За його словами, справа у байдужому ставленні до людей.

На їхні зарплати та на них самих усім начхати. Більшість із тих, кому гроші не приходять, все одно помруть,

– каже окупант.

Документально оформлять те, що відображається у розрахунковому аркуші, а решту ніхто не доведе. За його словами, коли заходили на територію України, наказу не було. Тому навіть так довести в російських структурах нічого не вийде.