С начала марта 2023 года выплаты задерживали или вообще не платили в 52 регионах России. Контрактники, мобилизованные и добровольцы жалуются, что вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают в разы меньшие суммы.

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Проблемы с выплатами – массовые

Россияне жалуются, что массовые проблемы с выплатами начались в 2023 году. В комментариях в сети авторам жалоб отвечают, мол, Минобороны официально переводит зарплаты с 10 по 20 число каждого месяца, а задержки могут быть связаны с переводом военнослужащего в другую часть. Словом, ищут оправдания.

Некоторые захватчики потом получают деньги, а некоторые – остаются на нуле. К примеру, Виктория из Москвы рассказала, что ее мужа мобилизовали осенью прошлого года, а обещанные государством деньги перестали поступать на карту с января.

Бесплатно, что ли, воевать начнем?

– возмущаются оккупанты.



Российским оккупантам не платят деньги / Инфографика "Верстки"

Перевели с части – документов нет

Виктория говорит, что руководство увольняет солдат и назначает в другие части. Именно в этот момент могут "напортачить" с документами. Очевидно, что такие вещи могут происходить намеренно.

Дарья из Ивановской области тоже жалуется, что ее мобилизованный муж не получает зарплаты с февраля. Женщине удалось дозвониться в Единый расчетный центр, где ответили, что с 31 января ее муж уволен из одной части и в другую не переведен. Такая ситуация у целой роты. При этом "никто ничего не знает".

Дошли до командира части. Он ответил, что на денежное довольствие его не поставили. Как это так?!

– говорит Дарья.

Зарплат нет, а покупать все за свой счет

Она рассказала, что 100 тысяч у оккупанта идет только на свои нужды. Захватчики кормят свое войско сухпайками. Более того, чтобы поехать на войну, убивать украинцев, россиянину пришлось потратить на обмундирование около 150 тысяч рублей. Захватчикам не выдавали практически никаких вещей. Матери скидывались на питание, медикаменты и генераторы.

Наше государство только песни поет о том, как они всем обеспечивают,

– подчеркивает женщина.



Россияне жалуются в сети / Инфографика "Верстки"

Какие зарплаты у российских военных

Российская правозащитница Валентина Мельникова рассказала, что в их армии есть небольшая базовая ставка для рядовых, сержантов, ефрейторов, старшин. Она достигает около 13 – 15 тысяч рублей. К этой сумме должны прилагаться доплаты: за звание, за военную квалификацию, водительскую, например, и т.д. Итого получается оклад, то есть основное денежное довольствие – около 30 тысяч рублей. Впрочем, реальные суммы должны быть больше.

Как рассказывают чиновники, мобилизованным, контрактникам и добровольцам полагается одинаковая зарплата – от 195 тысяч рублей.

Разница может быть в дополнительных социальных надбавках. К примеру, мобилизованным Путин пообещал дополнительную единовременную выплату в 195 тысяч рублей, если они заключат контракт с Минобороны на год и дольше. Правда, как мы видим из жалоб выше, это очередная сказка диктатора.

Все скрыто даже от самих оккупантов

Родственники российских солдат подчеркивают, трудно понять, сколько оккупант в результате должен получить, когда все настолько скрыто.

К примеру, дополнительные выплаты за участие в боевых действиях называют "боевые". Сумма такой выплаты, способ ее расчета и начисления не публичны. То есть военный может узнать об этом только при личном обращении в командование или Единый расчетный центр Минобороны. Для начисления "боевых" должны выдаваться 2 приказа, однако посмотреть их не могут даже сами захватчики.

Кроме того, есть так называемая надбавка за уничтожение техники. Однако, во-первых, эти суммы никогда не проверяются. Пропагандисты рассказывают, что уничтожили техники больше, чем было у ВСУ за всю историю. А в журнале боевых действий указывают вымышленные данные и предоставляют их командованию, чтобы приходили деньги.

Зачем платить, если оккупанты все равно умрут

Мельникова также говорит о бюрократии и проблемах с документами. Мол, выплаты задерживают именно из-за этого. Однако экс-контрактник российской армии раскрыл истинную причину. По его словам, дело в безразличном отношении к людям.

На их зарплаты и на них самих всем плевать. Большинство из тех, кому деньги не приходят, все равно умрут,

– говорит оккупант.

Документально оформят то, что отображается в расчетном листе, а остальное никто не докажет. По его словам, когда входили на территорию Украины, приказа не было. Поэтому даже так доказать в российских структурах ничего не получится.