По последней информации ГУР МО, Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч россиян. Кроме того, россияне готовят новые мероприятия, чтобы отправить на войну еще больше людей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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В России продолжается скрытая мобилизация

По словам Юсова, скрытая мобилизация и подготовка к дальнейшим мобилизационным мерам в России доказывают, что этих действий недостаточно. Огромные потери на поле боя свидетельствуют, что "армия не эффективна, не обеспечена, должным образом обучена".

Представитель разведки также подчеркнул, что моральное состояние частично мобилизованных очень низкое. Доказательством этого являются многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" российских мобилизованных на передовой.

Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет,

– говорит Юсов.

По мнению Юсова, если бы мобилизованные могли скрыться с фронта, то они бы так и поступали. Однако частично мобилизованных россиян запугивают расстрелами, а в так называемой "второй армии мира" действует только принцип кнута.