За останньою інформацією ГУР МО, Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч росіян. Окрім цього, росіяни готують нові заходи, аби відправити на війну ще більше людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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В Росії триває прихована мобілізація

За словами Юсова, прихована мобілізація і підготовка до подальших мобілізаційних заходів у Росії доводять, що цих дій недостатньо. Величезні втрати на полі бою свідчать, що "армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою".

Представник розвідки також підкреслив, що моральний стан частково мобілізованих дуже низький. Доказом цього є численні аудіоперехоплення з "панічними настроями" російських мобілізованих на передовій.

Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде,

– говорить Юсов.

На думку Юсова, якби мобілізовані могли втекти з фронту, то вони б так і робили. Проте частково мобілізованих росіян залякують розстрілами, а в так званій "другій армії світу" діє лише принцип батога.