Так, військкомати 35 регіонів Росії розсилають повістки місцевим жителям. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Путін не має альтернативи, – ГУР про мобілізацію в Росії для тривалої війни
У росіян паніка через активне вручення повісток
Голова правозахисної групи "Агора" Павло Чиков розповів, що військкомати 35 регіонів розсилають повістки росіянам. За його даними, повістки розсилають, зокрема, у Москві, Петербурзі, Підмосков'ї та Ленінградській області.
Найбільше запитань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися лише після указу диктатора Владіміра Путіна. Однак такого указу не було.
Регіони, де військкомати розсилають повістки:
- Алтайський край,
- Бєлгородська область,
- Воронезька область,
- Калузька область,
- Кабардино-Балкарська республіка,
- Красноярський край,
- Краснодарський край,
- Липецька область,
- Мурманська область,
- Москва,
- Пензенська область,
- Республіка Татарстан,
- Чуваська республіка,
- Свердловська область,
- Тюменська область,
- Ульяновська область,
- Ханти-Мансійський автономний округ,
- Ямало-Ненецький автономний округ.
У Кремлі спробували відхреститися від мобілізації
Нещодавно Дмітрій Пєсков назвав активне вручення повісток – "звичайною практикою".
"Звичайно, всі дані слід уточнювати, оновлювати. У цих рамках і триває постійна робота", – заявив він.
Окрім цього, за словами Пєскова, нова хвиля мобілізації в Росії буцімто "не обговорюється".
У Росії хочуть набрати в армію ще 400 тисяч осіб
Владімір Путін планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників. Як стало відомо, з 1 квітня 2023 року на території Росії розпочнеться друга хвиля набору контрактників до армії. Слід сказати, що для цього навіть міноборони ворожої держави розіслало в регіони документи, у яких йдеться про кількість людей, яких потрібно призвати на службу.