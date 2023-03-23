Журналисты провели расследование и обнаружили, как судят россиян-отказников и какую "лазейку" нашли, чтобы отправлять на фронт осужденных.

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За март открыли рекордное количество дел против оккупантов

За период мобилизации в России в военные суды поступило 536 дел против солдат, нарушающих "устав". По состоянию на данный момент приговоры получили 247 российских военных.

Заявлений о "самоволке" среди оккупантов становится все больше. Только за март 2023 зарегистрировано почти 200 дел, что является рекордным количеством за все время.

Почти 90 процентов всех дел открыты по обвинению – самовольное оставление части. По данным расследования, солдаты в среднем отправляются в самоволку от 10 до 30 дней. В суде за такое нарушение могут быть приговорены к 5 годам лишения свободы. Однако некоторым удваивают сроки до 10 лет, чтобы наказание за "выглядело страшнее".

Оккупантов пугают сроком за "самоволку"

Все суды хоть и "открыты для аудитории", однако тщательно скрываются от самих россиян. Их проводят только для того, чтобы запугать других военнослужащих от самоволки. Например, на заседание в Туле "пригласили" весь командный состав воинской части и более 300 солдат.

Показательные суды проходят и в воинских частях. Туда приглашают судью в мантии, выносящей приговоры. Их даже вешают на стендах, чтобы другие военнослужащие "боялись" уходить в "самоволку".

Однако узнать реальное количество таких дел достаточно сложно. В судах их засекречивают, ссылаясь на запрет минобороны России. Некоторые заседания начали проводить в закрытом режиме, чтобы не было "утечки информации". Журналисты в ходе расследования обнаружили, что из 247 приговоров официально опубликовали только 25.

В случаях, когда мобилизованные отправляются в самоволку в месяц, их могут дать реальное тюремное заключение. Наибольший срок получил мобилизованный Владимир Зайцев, оставивший воинскую часть на 30 дней. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

После суда снова на фронт

Однако в политических кругах не выгодно, чтобы мобилизованные "отсиживались" за решеткой. Самая частая практика – после суда сразу отправляется на фронт.

Понять, по какой логике оккупанты получают приговоры – довольно сложно, поскольку официальной информации очень мало. Однако в своих кругах россияне жалуются, что после суда отказчиков снова отправляют на фронт. Хотя по российскому законодательству их должны уволить из части.

Найдя такую лазейку, кремлевский режим "убивает сразу двух зайцев" – запугивает военных и одновременно наказывает нарушителей. Солдаты будто и отбывают наказание с условным лишением свободы, а с другой стороны – армия оккупантов не теряет ресурсы и "пушечное мясо".

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