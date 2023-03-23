Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Володимиру Чурову було 70 років.

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Що відомо про смерть Чурова

Дружина Чурова розповіла, що після перенесеного тиждень тому інфаркту чоловіку встановили стенти. Однак 22 березня він помер.

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова назвала смерть свого попередника "шоком".

Він був у лікарні. Мене це шокувало, оскільки буквально позавчора він дзвонив, дякував нам за привітання з його ювілеєм, йому днями виповнилося 70 років,

– розповіла вона.

Хто такий Володимир Чуров

Чуров очолював ЦВК Росії у 2007 – 2016 роках. Після парламентських виборів у 2011 році на його адресу звучали звинувачення у підтасовуванні голосів для Путіна. Тоді у Москві відбулися великі мітинги з вимогою скасування їхніх результатів.

Тоді у Москві відбулися великі мітинги з вимогою скасування їхніх результатів. Наприкінці 2016 року Чуров отримав посаду посла з особливих доручень МЗС Росії.

З 1995 по 2003 рік обіймав посаду заступника голови комітету із зовнішніх зв'язків – начальника управління міжнародного співробітництва адміністрації Санкт-Петербурга, там на той час працював Путін.

У 2003 – 2007 роках був депутатом Держдуми.



Володимир Чуров / фото росЗМІ

Загинув експрем'єр Дагестану та друг Медвєдєва Абдулаєв

Нагадаємо, що у січні загинув колишній прем'єр Дагестану та друг Мєдвєдєва Магомед Абдулаєв. Йому був 61 рік.

Магомед Абдулаєв загинув під колесами автомобіля у Махачкалі. 55-річний водій "Ниви" збив його, коли той переходив дорогу поза пішохідним переходом. 61-річного політика госпіталізували, але не змогли врятувати.