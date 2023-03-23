Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Владимиру Чурову было 70 лет.

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Что известно о смерти Чурова

Жена Чурова рассказала, что после перенесенного неделю назад инфаркта мужчине установили стенты. Однако 22 марта он скончался.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала смерть своего предшественника "шоком".

Он был в больнице. Меня это шокировало, поскольку буквально позавчера он звонил, благодарил нас за поздравление его с юбилеем, ему на днях исполнилось 70 лет,

– рассказала она.

Кто такой Владимир Чуров

Чуров возглавлял ЦИК России в 2007 – 2016 годах. После парламентских выборов в 2011 году в его адрес звучали обвинения в подтасовке голосов для Путина. Тогда в Москве прошли большие митинги с требованием отмены их результатов.

Тогда в Москве прошли большие митинги с требованием отмены их результатов. В конце 2016 года Чуров получил должность посла по особым поручениям МИД России.

С 1995 по 2003 год занимал должность заместителя председателя комитета по внешним связям – начальника управления международного сотрудничества администрации Санкт-Петербурга, там в то время работал Путин.

В 2003 – 2007 годах был депутатом Госдумы.



Владимир Чуров / фото росСМИ

Погиб экс-премьер Дагестана и друг Медведева Абдулаев

Напомним, что в январе погиб бывший премьер Дагестана и друг Медведева Магомед Абдулаев. Ему был 61 год.

Магомед Абдулаев погиб под колесами автомобиля в Махачкале. 55-летний водитель "Нивы" сбил его, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. 61-летнего политика госпитализировали, но не смогли спасти.