Абдулаев попал в ДТП и скончался в больнице. Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Любил костюмированные вечеринки: в Украине ликвидировали майора-артиллериста из Башкирии

Как погиб Абдулаев

Магомед Абдулаев погиб под колесами автомобиля в Махачкале. 55-летний водитель "Нивы" сбил его, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода.

61-летнего политика госпитализировали, но не смогли спасти.

Что известно об Абдулаеве

Ранее против Абдулаева было возбуждено уголовное дело. В 2013 году он передал более 23 миллионов рублей, назначенных студентам, двум проректорам, не заключив договор о материальной ответственности. Студентам выплатили всего три миллиона рублей.

Известно, что Абдулаев имеет давние дружеские отношения с Дмитрием Медведевым. Собственно, премьер-министром Дагестана Абдулаев стал в 2010 году благодаря поддержке Медведева, в то время президента России.

Эксперты отмечали, что во время премьерства Абдулаева президентом Дагестана был также человек из группы Медведева – Магомедсалам Магомедов.



Магомед Абдулаев погиб под колесами автомобиля / фото росСМИ

В Украине погибают немногочисленные народы Дагестана

По количеству мертвых из-за вторжения России в Украину первое место занимает Дагестан. Такую информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Реальная статистика в региональном разрезе России пока недоступна. Однако уже понятно, что Дагестану придется платить за путинскую авантюру дороже, чем многим субъектам России.