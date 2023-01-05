Погибшему оккупанту было 37 лет. На войне он был артиллеристом.
Обратите внимание ВСУ успешно "демобилизовали" двух российских капитанов
В Украине ликвидировали майора-артиллериста из Башкирии
Как стало известно, похороны захватчика пройдут 6 января в селе Верхние Татышлы Башкирии. О гибели оккупанта сообщила его сестра. Где именно это произошло и как – неизвестно.
В соцсети погибшего россиянина указано, что он мог учиться в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище.
Погибший Ринат Гареев / Скриншот
Оккупант погиб на войне в Украине / Скриншот
А 19 ноября на странице в сети мужчину поздравили с днем ракетных войск и артиллерии России.
Оккупанта поздравили с днем ракетных войск и артиллерии России / Скриншот
Судя по фотографиям оккупанта, он любил костюмированные вечеринки и отдыхать в разных заведениях. Но, похоже, не сиделось ему на месте, поэтому он решил поехать воевать против украинцев.
Ринат Гареев любил костюмированные вечеринки / фото из соцсетей оккупанта
Ринат Гареев любил отдыхать / фото из соцсетей оккупанта
В Украине ликвидировали российского командира
Недавно на войне в Украине ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева. О его смерти стало известно 30 декабря.
Гаджибалаева ликвидировали в Херсонской области. Как стало известно, российского командира уже похоронили в селе Зизик в Дагестане.