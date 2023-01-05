Погибшему оккупанту было 37 лет. На войне он был артиллеристом.

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В Украине ликвидировали майора-артиллериста из Башкирии

Как стало известно, похороны захватчика пройдут 6 января в селе Верхние Татышлы Башкирии. О гибели оккупанта сообщила его сестра. Где именно это произошло и как – неизвестно.

В соцсети погибшего россиянина указано, что он мог учиться в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище.



Погибший Ринат Гареев / Скриншот



Оккупант погиб на войне в Украине / Скриншот

А 19 ноября на странице в сети мужчину поздравили с днем ракетных войск и артиллерии России.



Оккупанта поздравили с днем ракетных войск и артиллерии России / Скриншот

Судя по фотографиям оккупанта, он любил костюмированные вечеринки и отдыхать в разных заведениях. Но, похоже, не сиделось ему на месте, поэтому он решил поехать воевать против украинцев.



Ринат Гареев любил костюмированные вечеринки / фото из соцсетей оккупанта



Ринат Гареев любил отдыхать / фото из соцсетей оккупанта

В Украине ликвидировали российского командира

Недавно на войне в Украине ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева. О его смерти стало известно 30 декабря.

Гаджибалаева ликвидировали в Херсонской области. Как стало известно, российского командира уже похоронили в селе Зизик в Дагестане.