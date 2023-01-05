Загиблому окупанту було 37 років. На війні він був артилеристом.

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В Україні ліквідували майора-артилериста з Башкирії

Як стало відомо, похорон загарбника відбудеться 6 січня у селі Верхні Татишли Башкирії. Про загибель окупанта повідомила його сестра. Де саме це сталося та як – невідомо.

У соцмережі загиблого росіянина вказано, що він міг навчатися у Свердловському вищому військово-політичному танко-артилерійському училищі.



Загиблий Рінат Гарєєв / Скриншот



Окупант загинув на війні в Україні / Скриншот

А 19 листопада на сторінці у мережі чоловіка привітали з днем ракетних військ та артилерії Росії.



Окупанта привітали з днем ракетних військ та артилерії Росії / Скриншот

Судячи з фотографій окупанта, він любив костюмовані вечірки та відпочивати у різних закладах. Але, схоже, не сиділося йому на місці, тому він вирішив поїхати воювати проти українців.



Рінат Гарєєв любив костюмовані вечірки / фото із соцмереж окупанта



Рінат Гарєєв любив відпочивати / фото із соцмереж окупанта

В Україні ліквідували російського командира

Нещодавно на війні в Україні ліквідували командира 39-ї омсбр Марата Гаджибалаєва. Про його смерть стало відомо 30 грудня.

Гаджибалаєва ліквідували на Херсонщині. Як стало відомо, російського командира вже поховали у селі Зізік, що в Дагестані.