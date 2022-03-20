Такую информацию Центр стратегических коммуникаций и безопасности обнародовал 20 марта. Они отметили, что реальные масштабы потерь по республике неизвестны.

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Традиционное "пушечное мясо"

Источники издания "Кавказ.Реалии" в правительстве Дагестана сообщили, что имеется по крайней мере 130 "двухсотых" контрактников. Кроме того, есть погибшие срочники, количество которых никто не представляет.

"Реальная статистика в региональном разрезе РФ пока недоступна. Однако уже ясно, что Дагестану приходится платить за путинскую авантюру дороже, чем многим субъектам России", – отметили в Центре.

По словам Центра стратегических коммуникаций, такие регионы как Дагестан для величия империи являются традиционными поставщиками "пушечного мяса". На этой территории самые низкие зарплаты и высокая коррупция. В то же время в Дагестане – высокая рождаемость и тотальная безработица. Эти факторы и побуждают мужчин делать карьеру в армии.

Убивает малочисленные сообщества

Если посмотреть на географию происхождения 40 "двухсотых" дагестанцев , которых признали в России, то возникает тревожная картина. В Украину умирать едут представители коренных народов: аварцев, даргинцев, кумиков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутульцев, табассаран, цахуров.



Кто воюет против Украины / Инфографика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Эти сообщества малочисленны. Например, рутульцев в Дагестане есть менее 30 тысяч, цахуров – менее 10 тысяч.

То есть путинская агрессия сопровождается не только геноцидом против украинцев Мариуполя, Харькова, Чернигова, но косвенно приведет к этноциду немногочисленных коренных народов Кавказа,

– рассказали в Центре.