Пресс-служба ГУР Минобороны сообщила, что в Украину уже начали прибывать дежурные группы боевиков. Нелюди связаны с приближенным к Владимиру Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнера") Евгением Пригожиным.

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Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины. Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль,

– говорится в сообщении.

По данным разведки, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. В ГУР Минобороны напомнили, что все предыдущие попытки врага закончились провалом и ликвидацией террористов.

Российским оккупантам не удалось достичь поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины. Поэтому враг делает попытки дестабилизировать работу украинской власти, деморализовать общество и затормозить международное взаимодействие Украины.

"Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – отметили в ГУР Минобороны.

В то же время все позорные планы Кремля хорошо известны украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам. Украинские герои готовы дать отпор агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха.

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