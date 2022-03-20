Таку інформацію Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив 20 березня. Вони зазначили, реальні масштаби втрат по республіці невідомі.

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Традиційне "гарматне м'ясо"

Джерела видання "Кавказ.Реалии" в уряді Дагестану повідомили, що є принаймні 130 "двохсотих" контрактників. Крім цього, є загиблі строковики, кількість яких ніхто не уявляє.

"Реальна статистика у регіональному розрізі РФ поки недоступна. Проте вже зрозуміло, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб'єктам Росії", – зазначили у Центрі.

За словами Центру стратегічних комунікацій, регіони як Дагестан для величі імперії є традиційними постачальниками "гарматного м'яса". На цій території найнижчі зарплати та найвища корупція. Водночас у Дагестані – висока народжуваність і тотальне безробіття. Такі фактори й спонукають чоловіків робити кар'єру у війську.

Вбиває нечисельні спільноти

Якщо подивитися на географію походження 40 "двохсотих" дагестанців, яких таки визнали у Росії, то постає тривожна картина. До України помирати їдуть представники корінних народів: аварців, даргинців, кумиків, лакців, лезгин, ногайців, рутульців, табасаран, цахурів.



Хто воює проти України / Інфографіка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Ці спільноти нечисельні. Наприклад, рутульців у Дагестані є менше ніж 30 тисяч, цахурів – менше ніж 10 тисяч.

Тобто путінська агресія супроводжується не лише геноцидом проти українців Маріуполя, Харкова, Чернігова, але побічно призведе до етноциду нечисленних корінних народів Кавказу,

– розповіли у Центрі.

На такий факт повинні звернути увагу у Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.