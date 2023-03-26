Таке відео показали окупанти, які приїхали з Республіки Тува, передає 24 Канал. У них ще не встигли відібрати мобільні телефони, тому вони змогли зняти умови, де перебувають.

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Тримають у підвалі

На відео показують розбитий підвал. Там окупанти живуть і сплять. ЇВони жаліються, що їх не годують та не дають води. Командування навіть мало відібрати телефони.

Загарбники плачуться, аби хтось вжив заходів. Щоправда, з таким ставленням командувачів до своїх солдатів результат навряд чи буде.

Дивіться відео, де тримають російських окупантів:

Влада все заперечує

У російських ЗМІ миттєво з'явились виправдання. Кажуть, мовляв, уряд Туви перевірив інформацію про порушення прав військовослужбовців в окупованій Запорізькій області. Звичайно, підтвердження фактів "нестатутних відносин" не знайшли.

Мобілізованим не платять

Росія кидає своїх мобілізованих та контрактників не тільки як гарматне м'ясо. Держава-агресорка також "кидає" їх на гроші. Окупанти скаржаться, що з лютого їм затримують і не виплачують обіцяні зарплати, надбавки та виплати.

Від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не платили у 52 регіонах. Ба більше, замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць на рахунки надходять значно менші суми.