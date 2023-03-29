Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, загарбники почали атакувати Бахмут ще в травні минулого року.
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Росіяни зазнають великих втрат у Бахмуті
Резніков зазначив, що росіяни продовжують атакувати Бахмут без будь-яких значних результатів.
Бахмут досі стоїть як фортеця. На цій ділянці ми зменшили російський наступальний потенціал. Це допоможе нашим військам утримувати лінію фронту стабільною і дасть нам час підготуватися до контрнаступу,
– зауважив міністр.
За його словами, росіяни втомилися. Окрім цього, окупантам не вистачає боєприпасів.
"Вони зазнали дуже великих втрат, багато загиблих і поранених. Зазвичай вони втрачають щонайменше 500 солдатів щодня. Вбитими та пораненими. Це означає, що кожен день наближає нашу перемогу і їхню поразку", – підсумував Резніков.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко
- Вночі 29 березня на Бахмутському напрямку підрозділам зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити російський винищувач Су-24М. Це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, призначений для завдання високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони України утримують Бахмут всупереч термінам та прогнозам. За його словами, українські військові ретельно вивчають вразливості ворога, щоб якнайефективніше застосовувати свої сили.
- Своєю чергою, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що наступ росіян на Бахмут сягнув своєї кульмінації. Тому вони можуть зосередити зусилля на оточенні Авдіївки.
- Варто зауважити, що Бахмутський напрямок поки залишається одним із найскладніших ділянок фронту. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що втрата Бахмуту може призвести до тиску у пошуках компромісів.
- Однак кілька днів тому, 25 березня, у розвідці Британії повідомили, що штурм міста значною мірою зупинився, адже окупанти виснажилися.