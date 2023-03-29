Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, загарбники почали атакувати Бахмут ще в травні минулого року.

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Росіяни зазнають великих втрат у Бахмуті

Резніков зазначив, що росіяни продовжують атакувати Бахмут без будь-яких значних результатів.

Бахмут досі стоїть як фортеця. На цій ділянці ми зменшили російський наступальний потенціал. Це допоможе нашим військам утримувати лінію фронту стабільною і дасть нам час підготуватися до контрнаступу,

– зауважив міністр.

За його словами, росіяни втомилися. Окрім цього, окупантам не вистачає боєприпасів.

"Вони зазнали дуже великих втрат, багато загиблих і поранених. Зазвичай вони втрачають щонайменше 500 солдатів щодня. Вбитими та пораненими. Це означає, що кожен день наближає нашу перемогу і їхню поразку", – підсумував Резніков.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко