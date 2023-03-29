Цей момент настане тоді, як українські захисники завдадуть відповідного удару окупантам. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

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Відступ окупантів є неминучим

Череватий підкреслив, що відступ ворога є неминучим. Наразі героїчні українські військові докладають титанічних зусиль і ведуть потужні бої, щоб викинути російських загарбників з наших земель.

Задля цього герої Бахмута виснажують, знекровлюють та добивають противника, щоб максимально зламати його бойовий потенціал,

– повідомив речник Східного угруповання ЗСУ.

За його словами, українські військові зможуть викинути ворога не лише з Бахмута, а й з усіх тимчасово окупованих територій України. Це відбудеться, коли наші резерви будуть достатньо навчені, забезпечені новітньою технікою та злагоджені.

ЗСУ відкинули вагнерівців від важливої дороги до Бахмута

Російські окупанти зменшили кількість атак на Бахмут, але активні бої за місто все ще тривають. У британській розвідці повідомили, що Силам оборони України вдалося відкинути вагнерівців від важливої для Бахмута дороги.

Мовиться про автошлях 0506. У розвідці наголосили, що ця операція є одним з ключових досягнень останніх українських операцій.

"Ця другорядна сільська дорога стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше ПВК "Вагнера" перебувала на відстані кількох сотень метрів від траси", – йдеться у звіті британської розвідки.

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