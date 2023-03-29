Этот момент наступит тогда, когда украинские защитники нанесут ответный удар оккупантам. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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Отступление оккупантов неизбежно

Череватый подчеркнул, что отступление врага неизбежно. Сейчас героические украинские военные прилагают титанические усилия и ведут мощные бои, чтобы отбросить российских захватчиков с наших земель.

Для этого герои Бахмута истощают, обескровливают и добивают противника, чтобы максимально сломить его боевой потенциал,

– сообщил представитель Восточной группировки ВСУ.

По его словам, украинские военные смогут отбросить врага не только из Бахмута, но и со всех временно оккупированных территорий Украины. Это произойдет, когда наши резервы будут достаточно обучены, снабжены новейшей техникой и слажены.

ВСУ отбросили вагнеровцев от важной дороги в Бахмут

Российские оккупанты уменьшили количество атак на Бахмут, но активные бои за город все еще продолжаются. В британской разведке сообщили, что Силам обороны Украины удалось отбросить вагнеровцев от важной для Бахмута дороги.

Речь идет об автодороге 0506. В разведке отметили, что эта операция является одним из ключевых достижений последних украинских операций.

"Эта второстепенная сельская дорога стала критически важной линией поставки для украинских защитников. Ранее ЧВК "Вагнера" находилась на расстоянии нескольких сотен метров от трассы", – говорится в отчете британской разведки.

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