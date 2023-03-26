Враг же может сместить акцент на Авдеевку. Соответствующее предположение, после анализа имеющихся материалов, высказали в Институте по изучению войны.

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Усилия врага близки к кульминации

Составители отчета отметили, что украинские и западные официальные лица имеют разные взгляды на ситуацию вокруг Бахмута по состоянию на 25 марта. Но можно сказать одно: наступление русской армии на город, вероятно, приближается к кульминации.

К примеру, в минобороны Великобритании заметили, что наступление врага пробуксовывает. Это может стать причиной того, что оккупанты сместят свое внимание на районы Авдеевки и Сватового – Кременной.

Тем временем украинская сторона заявляет о необходимость дальнейшего анализа. Соответствующее мнение озвучил представитель Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый. Этими словами он прокомментировал сообщение о сокращении наземных обстрелов россиян вблизи Бахмута.

По его словам, силы "Вагнера" вблизи Бахмута подкрепляют неопределенные русские регулярные войска. Он предположил, что это они делают для того, чтобы предотвратить преждевременное завершение наступления наемников Пригожина.

В то же время он добавил, что 25 марта оккупанты совершили 18 наземных атак неподалеку от Бахмута. В последнее время их было по 40 – 50. Поэтому он предположил, что вагнеровцы истощены и просто не могут поддерживать привычный темп наступления самостоятельно. Между тем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что ситуация в Бахмуте стабилизируется.

Кульминация не означает прекращения боев

В Институте отмечают, что все эти заявления не взаимоисключаются. И что российские усилия вблизи Бахмута приближаются к кульминации.

Российские войска могут продолжать часто и агрессивно атаковать Бахмут, даже если наступление завершится без особого успеха, как раньше оценивал Институт, поскольку кульминация не означает отсутствия боевых действий.

– отмечают в отчете.

Аналитики считают, что атаки на Бахмут и окрестности вполне могут восстановиться на высоком уровне. На это может повлиять присоединение регулярных российских войск.

В Институте предполагают, что привлечение обычных резервов может даже предотвратить кульминацию атаки. Более того, может позволить достичь оперативно значимых успехов или убедить украинские войска отступить. Но это сейчас, отмечают аналитики, маловероятно.