Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, за сутки 23 марта в окрестностях Бахмута Силы обороны уничтожили 332 оккупанта, еще 188 были ранены.

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Подразделения окупантов усиливают десантниками

Череватый рассказал, что за прошедшие сутки непосредственно в Бахмуте произошло 28 боевых столкновений.

Мы здесь видим другую тенденцию – не то, что они уходят, а что из-за больших потерь им приходится усиливаться за счет подразделений регулярной армии России, прежде всего воздушно-десантных войск,

– сообщил спикер.

Добавим, что, несмотря на огромные потери, армия России все еще пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Такими действиями россияне еще больше ускоряют свое поражение, ведь наши защитники ежедневно массово уничтожают врагов.

Только за минувшие сутки Силы обороны проредили ряды захватчиков еще на 720 человек. Следовательно, с начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169 890 тысяч российских оккупантов.

Данные о замедлении наступления окупантов требуют анализа

В разведывательном обзоре Минобороны Британии 25 марта заявили, что штурм российскими войсками города Бахмут на Донбассе в значительной степени остановился.

Такую остановку наступления связывают со значительным истощением российских сил. Кроме того, предполагают, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, южнее Бахмута, и на сектор Кременно-Сватово на севере. Это районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.

Череватый прокомментировал эту информацию. По его словам, Бахмут до сих пор является эпицентром военных столкновений, поэтому эти данные нуждаются в проверке.

Однако он отметил, что за сегодня, 25 марта, было 18 боеприкосновений, а еще недавно их было 30-50. Череватый добавил, что факты замедления наступления российской армии могут подтвердиться уже в ближайшую неделю.