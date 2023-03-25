Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Бахмут до сих пор является эпицентром военных столкновений.

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По сравнению с прошедшими неделями количество боев уменьшилось

Это требует анализа. Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боеприкосновений, еще недавно их было 30–50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя это покажет,

– сказал Череватый.

Однако город-крепость продолжает оставаться эпицентром боевых действий и направлением главного удара российских войск. Спикер рассказал, что за сутки захватчики нанесли 178 артиллерийских ударов ствольной артиллерией, РСЗО и 5 авиаударов.

В районе самого города Бахмут зафиксировали 40 обстрелов и 16 боестолкновений. В результате боев 182 оккупанта ликвидировали, еще 218 получили ранения. Кроме того, Силы обороны подбили боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика".

Добавим, что за прошедшие сутки армия России сократилось еще на 720 солдат. Следовательно, с начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169 890 тысяч российских оккупантов.

Британская разведка о ситуации в Бахмуте: главное

В разведывательном обзоре Минобороны Британии 25 марта заявили, что штурм российскими войсками города Бахмут на Донбассе в значительной степени остановился.

Такую остановку наступления связывают со значительным истощением российских сил. Кроме того, предполагают, что Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку, южнее Бахмута, и на сектор Кременная – Сватово на севере. Это районы, где Россия, скорее всего, стремится только стабилизировать линию фронта.

"Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов провести общее наступление с января 2023 года", – сообщили в Минобороны.