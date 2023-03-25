Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, Бахмут й досі є епіцентром військових зіткнень.

До теми Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Порівняно з минулими тижнями, кількість боїв зменшилась

Це потребує аналізу. Останні три дні показують, що сьогодні було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було 30-50. Але це потребує детальнішого аналізу. Найближчий тиждень це покаже,

– сказав Череватий.

Однак, місто-фортеця й надалі залишається епіцентром бойових дій та напрямом головного удару російських військ. Речник розповів, що протягом доби загарбники завдали 178 артилерійських ударів ствольною артилерією, РСЗВ та 5 авіаударів.

В районі самого міста Бахмут зафіксували 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. У результаті боїв 182 окупантів ліквідували, ще 218 зазнали поранень. Крім того, Сили оборони підбили бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП та САУ "Гвоздика".

Додамо, що протягом минулої доби армія Росії скоротилась ще на 720 солдатів. Відтак, з початку повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували 169 890 тисяч російських окупантів.

Британська розвідка про ситуацію у Бахмуті: головне

У розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня заявили, що штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився.

Таку зупинку наступу пов'язують зі значним виснаженням російських сил. Крім того, припускають, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

"Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів її спроб провести загальний наступ з січня 2023 року", – повідомили в Міноборони.