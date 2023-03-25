Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня. У розвідці пов'язують зупинку наступу зі значним виснаженням російських сил.
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Росія, ймовірно, змістила оперативний фокус на Авдіївку
Водночас в розвідці Британії стверджуються, що Україна також зазнала втрат під час оборони міста.
Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою "Вагнера", яка надає війська в цьому секторі,
– йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.
"Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів її спроб провести загальний наступ з січня 2023 року", – повідомили в Міноборони.
Залужний заявив про стабілізацію ситуації під Бахмутом
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
- Залужний поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, за словами Залужного, найбільш складно.
- Водночас він повідомив, що завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати.
- Як відомо, основною силою окупантів на Бахмутському напрямку є саме вагнерівці. Глава найманців Євгєній Пригожин вже анонсував виведення своїх найманців з України.
- Також командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські найманці під Бахмутом видихаються, зазнаючи втрат.
- Тому, як каже Сирський, скоро Сили оборони України скористаються цією нагодою.