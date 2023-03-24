Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. У ході цієї розмови генерал звернув увагу на Бахмутський напрямком.

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Яка ситуація в Бахмуті

Валерій Залужний відзначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається надзвичайно складною. Проте завдяки зусиллям українських воїнів її вдається стабілізувати.

Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати,

– відзначив Залужний.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ та начальник Штабу оборони Великої Британії обговорили питання посилення української протиповітряної оборони й домовилися підтримувати зв'язок.

Актуальні дані про ситуацію на Бахмутському напрямку

Станом на 18:00 24 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують штурмові дії, намагаючись захопити Бахмут, який під контролем наших воїнів. Крім того, загарбники намагаються наступати в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок.

Також окупанти з артилерії, мінометів та танків обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.