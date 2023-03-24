Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. В ходе этого разговора генерал обратил внимание на Бахмутское направление.

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Какая ситуация в Бахмуте

Валерий Залужный отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается очень сложной. Однако, благодаря усилиям украинских воинов, ее удается стабилизировать.

Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать,

– отметил Залужный.