Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что оккупанты сконцентрировали свои усилия на взятии Авдеевки.

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Ситуация у Бахмута стабильная

По словам Жданова, за прошедшие сутки никаких существенных изменений на фронте не произошло. В то же время, он отметил определенные ротации среди российских подразделений, которые концентрируются на нескольких оперативных направлениях.

"Судя по ситуации, которая произошла возле Бахмута, атакующий натиск российских войск начинает ослабляться. Количество атак в сутки уменьшается. Усилия для продвижения в глубину нашей территории сходят на нет. Нашим войскам удалось стабилизировать ситуацию вокруг южного и северного плацдарма у основного пути поставки в Бахмут. Но в самом городе продолжаются жестокие бои, противник лезет с трех сторон", –рассказал он.

Оперативная ситуация на фронте от Олега Жданова: смотреть видео

Россияне сосредоточились на Авдеевке

Жданов добавил, что российское командование переносит все усилия на захват Авдеевки, но не использует свои резервы. Самые жестокие бои продолжаются в северо-западной и юго-западной частях города. Там россияне имеют лишь частичный успех – продвинулись на 100 метров.

"Они поняли, что Авдеевку в лоб не взять. Там еще даже есть участок, где наша оборона стоит по линии по состоянию на 24 февраля 2022 года. Они решили наложить такие же лекала, как на Бахмутском направлении - пытаются окружить Авдеевку", – отметил он.

Ситуация на фронте: главное за прошедшие сутки