На думку військового експерта Петра Черника, окрім піхотних валів окупанти нічого запропонувати не можуть. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Так, артилерійська війна триває. Щодоби росіяни здійснюють близько 15 000 артилерійських залпів.

"Влітку 2022 року, особливо з травня по вересень, вони застосовували 45 000 – 80 000 кожної доби. Щоб ми розумі, наскільки вони суттєво понизили удари та дійсно стали на шлях поступового артилерійського голоду,

– сказав військовий експерт.

Чому ворог переорієнтувався на Авдіївку

Як зауважив Черник, на ворожих пропагандистських майданчиках панує колосальне обурення: "Нам щодня кажуть, що ми взяли Бахмут, а тут їхній президент приїхав, ще й по так званій "Дорозі смерті". То Бахмут наш, чи не наш?", – бідкаються там. Отже, навіть у зазомбованих головах росіян потрібно підтримувати якусь видимість перемоги.

Саме тому вони зміщуються на Авдіївку, бо вважають, що там їм може посміхнутися успіх. Чи станеться це – побачимо.

Впевнений, що ніякого оточення там не буде, а філософія відбивати такі атаки апробована нашими військом під і в Бахмуті. Війна триває,

– акцентував Черник.

Військовий експерт наголосив, що абсолютно усі точки фронту є важливими. Кожен міліметр землі, який росіяни "відгризають", для них має вагу. Окупанти задекларували вихід на адміністративні лінії Донеччини, вони не відмовляються від цієї божевільної ідеї. Кілометр вперед за тиждень чи місяць вони подаватимуть як перемогу. І не важливо, додає Черник, у якій точці вони здійснюватимуть цей тиск.

"Хоча Авдіївка як така для нас більш важлива, тому що це найближча точка до Донецька. Він практично стоїть на тій старій лінії розмежування, котра майже не зрушилася. Це є черговим показником, наскільки якісно ми тримаємо там оборону", – підкреслив Черник.

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