У своїх соціальних мережах Данілов розкритикував тренд обговорювати те, що Сили оборони України (СОУ) матимуть ледь не останній шанс для проведення контрнаступу.

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Контрнаступ Сил оборони України не лімітований часом

Секретар РНБО наголосив, що контрнаступ Сил оборони України не лімітований часом.

Новітній інфотренд – розмови про "єдиний шанс" і ледь не останню для СОУ можливість для проведення контрнаступу. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом,

– написав він.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу. На думку політика, він має відбутися протягом найближчих кількох місяців, адже "вікно можливостей відкрито лише у 2023 році".

Він заявив, що Україна повинна іти в контрнаступ у 2023 році, бо на інший може не вистачити ресурсів. Зокрема, Павел сумнівається, що партнери зможуть надати Україні стільки ж зброї, як у попередні місяці.

Водночас президент Чехії вважає необхідним надавати Україні всі види зброї, щоб контрнаступ був успішним і ЗСУ звільнили всі території.

Що може означати заява Павела

Ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що це зовсім не песимістичні прогнози, а навпаки – налаштування на вдалу військову операцію.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що для того, аби контрнаступ ЗСУ був успішним, насамперед потрібно сформувати достатню кількість сил та засобів.

Йдеться як про накопичення західної техніки, так і наявність значної кількості боєприпасів. Сюди варто додати також навченість війська. Другий нюанс, за його словами, погода. Важливо розуміти, якою буде синоптична ситуація упродовж місяця.

Додамо, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що окупанти під Бахмутом видихаються, зазнаючи втрат.

Сирський наголосив, що зовсім скоро Сили оборони України скористаються цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом.