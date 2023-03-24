В своих социальных сетях Данилов раскритиковал тренд обсуждать то, что у Сил обороны Украины (СОУ) будет чуть ли не последний шанс для проведения контрнаступления.

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Контрнаступление Сил обороны Украины не лимитировано временем

Секретарь СНБО подчеркнул, что контрнаступление Сил обороны Украины не лимитировано временем.

Новейший инфотренд – разговоры о "единственном шансе" и едва ли не последней для СОУ возможности для проведения контрнаступления. Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не лимитировано временем,

– написал он.

Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины будет только одна попытка для большого контрнаступления. По мнению политика, оно должно состояться в ближайшие несколько месяцев, ведь "окно возможностей открыто только в 2023 году".

Он заявил, что Украина должна идти в контрнаступление в 2023 году, потому что на другое может не хватить ресурсов. В частности Павел сомневается, что партнеры смогут предоставить Украине столько же оружия, как в предыдущие месяцы.

В то же время президент Чехии считает необходимым предоставлять Украине все виды оружия, чтобы контрнаступление было успешным и ВСУ освободили все территории.

Что может означать заявление Павела

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что это вовсе не пессимистические прогнозы, а наоборот – настройка на удачную военную операцию.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что для того, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным, прежде всего нужно сформировать достаточное количество сил и средств.

Речь идет как о накоплении западной техники, так и о наличии значительного количества боеприпасов. Сюда следует добавить также обучение войска. Второй нюанс, по его словам, погода. Важно понимать, какой будет синоптическая ситуация в течение месяца.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты под Бахмутом выдыхаются, неся потери.

Сырский подчеркнул, что совсем скоро Силы обороны Украины воспользуются этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.