Такое мнение чешский президент выразил в интервью польскому изданию. Он заявил, что Украина должна идти в контрнаступление в 2023 году, потому что на другое может не хватить ресурсов.

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Павел в интервью выразил мнение, что украинским защитникам нужно идти в контрнаступление в ближайшие месяцы. К тому же это контрнаступление должно быть успешным, поскольку получить оружие для нового будет крайне сложно. Он говорит, что в 2024 году получить текущий уровень военной помощи будет очень тяжело.

Именно поэтому президент Чехии считает необходимым в настоящее время предоставлять Украине все виды оружия, чтобы контрнаступление было успешным и ВСУ освободили все территории.

Усталость от войны – это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, оказывающих помощь. Многие страны, многие политики ожидают определенного прогресса в этом году,

– говорит лидер Чехии.

Кроме этого, Павел отмечает и изменения на политической арене. В 2024 году в США пройдут выборы. Все внимание в то время будет приковано к внутренним проблемам, что может уменьшить военную поддержку. Даже если кампания в штатах будет поднимать глобальную тему, то это будут американо-китайские отношения, а не Европа.

Вместе с тем Петр Павел отмечает, что никогда бы не решился посоветовать Украине отказаться от части своих территорий. Он считает, что решение о каких-либо уступках могут принимать только украинцы.

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