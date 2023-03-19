Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, перелом на фронте произойдет, когда россияне исчерпают все свои резервы, которые могут бросать волнами на атаку позиций украинских бойцов.

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"Возможно, мы получим такую же ситуацию, которая когда-то была на Харьковском направлении. Россияне, выбросив все резервы для штурмов, обнажили этим свой тыл. Заходя стремительными атакующими действиями в их тыл, можно брать их в оперативное окружение и таким образом очень быстро эффективно продвигаться", – считает он.

Ситуация с боеприпасами в ВСУ улучшилась

Крамаров отметил, что ВСУ нуждаются в большем количестве вооружения. В частности, снарядов, чтобы не экономить каждый боеприпас, а использовать любую возможность отбивать атаки врага и освобождать свои территории.

Нам не хватает только количества, в качестве мы уже значительно превосходим. Прежде всего, сейчас бы очень помогло большее количество боеприпасов, чтобы понимать, что мы можем этот их не экономить, а использовать при каждой возможности, которую имеем,

– сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что украинские бойцы очень быстро и эффективно осваивают новые виды оружия и даже предлагают свои тактики, о чем рассказывают западные инструкторы.

Как утверждает Андрей Крамаров, ситуация с обеспечением боеприпасами ВСУ за последние 2 недели начала значительно улучшаться.

"В плотных городских боях, к сожалению, у нас нет возможности в полной мере использовать те артиллерийские батареи, которые сейчас у нас есть. Хотя они чрезвычайно точные и дальнобойные, но мы бережем своих бойцов", – добавил эксперт.

Крамаров об оружии ВСУ: смотрите видео

Расширение вооружения для самолетов МиГ-29

Крамаров рассказал, что самолеты МиГ-29, которые скоро должны передать Украине, имеют определенные особенности : усовершенствованные средства связи, очень расширяющие возможности, новая навигационная система самолета и внедрение новой системы управления огнем.

"Последние 3 месяца на Западе занимаются расширением номенклатуры вооружения, которое могут использовать эти самолеты. Я так понимаю, что это самолеты МиГ-29, поскольку у них есть усовершенствованная система управления огнем. Сейчас к ним пытаются пристроить необходимое для нас оружие, которое эти самолеты смогут использовать именно на линии фронта", – говорит он.

Военный эксперт привел пример ракеты Hellfire, с помощью которой побеждали во всех вооруженных конфликтах с 1973 года. По его мнению, получение такого оружия укрепит оборонительный, а впоследствии и наступательный потенциал ВСУ.

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