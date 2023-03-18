Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что предыдущие наши контрнаступательные действия стали полной неожиданностью для оккупантов.

Кстати говоря Контрнаступление ВСУ должно стать сюрпризом для врага, – интервью с Михаилом Подоляком

Как враг готовится к контрнаступлению ВСУ

Майор запаса ВСУ отметил, что противник понимает, что должно быть наше контрнаступление и просчитывает варианты. В частности, оккупанты строят в Крыму фортификационные сооружения, роют окопы.

На левом берегу реки Днепр к югу от Херсона они пытаются укрепиться, так же дальше на Восток делают фортификационные сооружения,

– заметил Гетьман.

То есть, по его словам, россияне понимают, что мы, скорее всего, будем атаковать на Юге, чтобы выйти к азовскому побережью и перерезать поставки из материковой России по суше захватнических войск и оружия в Крым.

Майор запаса ВСУ отметил, что многие аналитики, в том числе зарубежные, считают, что такой вариант был бы наиболее уместным. Но где будет контрнаступление ВСУ – решает наш Генштаб. К тому же, предыдущие наши контрнаступательные действия стали полной неожиданностью для оккупантов.

Как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео

Зачем оккупанты штурмуют Угледар

Гетьман отметил, что захватчики в ожидании наступления ВСУ пытаются обезвредить как можно больше наших сил и занять господствующие позиции, чтобы отражать атаки.

По его мнению, это одна из причин того, почему оккупанты продолжают штурмовать Угледар. Другая причина – попытка атаковать оттуда на Север и пытаться окружить Марьинку или Авдеевку хотя бы какое-то количество наших войск.

Кроме того, чтобы занять господствующие высоты. А Угледар – это господствующая высота,

– сказал майор запаса ВСУ.

Таким образом, добавил военный эксперт, оккупанты пытаются препятствовать нашим наступательным действиям, которые они тоже ожидают на Юге.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное