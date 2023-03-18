Только за сутки, 17 марта, украинские военные уничтожили еще 880 окупантов. Кроме того, разбили немало российской техники.

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Потери России в полномасштабной войне против Украины

ликвидировано личного состава – 164 200,

танков – 3 511,

боевых бронированных машин – 6 830,

артиллерийских систем – 2 560,

РСЗВ – 506,

средств ПВО – 265,

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 159,

крылатых ракет – 907,

кораблей/катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 404,

специальной техники – 259.

Как ситуация изменилась в сутки

Как уже отмечалось выше, за минувшие сутки украинские защитники "минуснули" 880 российских захватчиков. Однако оккупанты потеряли еще много своей техники, в том числе: 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 14 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются. Поскольку трудно вести точный подсчет потерь врага во время активных боевых действий, потери оккупантов могут быть выше. Кроме этого, результаты некоторых операций могут поступать несколько позже.