Также воины успешно уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10". Силы Специальных Операций продолжают сопротивляться противнику и наносить ему потери.

Достойно внимания Минус несколько сотен захватчиков и вражеский вертолет: потери врага по состоянию на 17 марта

Захватчики получают отпор

Наши защитники опубликовали кадры боев при обороне Бахмута, который уже много месяцев является самым горячим на линии фронта. Однако захватчики понесут потери при попытках наступления, что доказывает ликвидированная Силами Спецопераций рота оккупантов.

Операторы ССО Украины продолжают мужественно защищать Бахмут. Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении отминусовали по меньшей мере роту противника и БпЛА "Орлан-10". Враг получает отпор при каждой попытке продвинуться вперед,

– отметили в ССО.

Силы Спецопераций обороняют Бахмут: смотрите видео

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года украинские воины ежедневно уничтожают вражескую технику и ликвидируют сотни, а иногда и тысячи оккупантов. По состоянию на 17 марта 2023 года оккупационная армия потеряла: