Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 760 захватчиков. В Генштабе отмечают, что точный подсчет потерь врага усложняют активные боевые действия.

Достойно внимания Обеспечивает огромные потери врага: как работает "сетка смерти ВСУ"

Потери России в технике

  • танков – 3506 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6 823 (+13)
  • артиллерийских систем – 2 552 (+13)
  • РСЗО – 504 (+1);
  • средств ПВО – 265;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 290 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145;
  • крылатых ракет – 907;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7);
  • специальной техники – 258 (+1).