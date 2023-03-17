Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 760 захватчиков. В Генштабе отмечают, что точный подсчет потерь врага усложняют активные боевые действия.
Достойно внимания Обеспечивает огромные потери врага: как работает "сетка смерти ВСУ"
Потери России в технике
- танков – 3506 (+2);
- боевых бронированных машин – 6 823 (+13)
- артиллерийских систем – 2 552 (+13)
- РСЗО – 504 (+1);
- средств ПВО – 265;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 290 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145;
- крылатых ракет – 907;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7);
- специальной техники – 258 (+1).