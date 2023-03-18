Лише за добу, 17 березня, українські військові знищили ще 880 окупантів. Окрім того, потрощили чимало російської техніки.

Дивіться також Підрозділ ССО відмінусував під Бахмутом щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10"

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

ліквідовано особового складу – 164 200,

танків – 3 511,

бойових броньованих машин – 6 830,

артилерійських систем – 2 560,

РСЗВ – 506,

засобів ППО – 265,

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159,

крилатих ракет – 907,

кораблів/катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404,

спеціальної техніки – 259.

Як ситуація змінилась за добу

Як ми вже зазначали вище, за минулу добу українські захисники "мінуснули" 880 російських загарбників. Проте окупанти втратили ще багато своєї техніки, зокрема: 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й 1 одиницю спеціальної техніки.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Оскільки важко вести точний підрахунок втрат ворога під час активних бойових дій, втрати окупантів можуть бути вищими. Крім цього, результати деяких операцій можуть надходити дещо пізніше.



Втрати ворога 18 березня / Генштаб ЗСУ