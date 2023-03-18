По данным местных журналистов, взрывы в области раздавались ориентировочно в 3:20 против 18 марта. Атаковали город во время фактически третьей с вечера 17 марта воздушной тревоги, пишет 24 Канал.
Заметьте Украина дает отпор: во время последней атаки уничтожены 11 из 16 ударных беспилотников "Шахид"
Какие последствия атаки по Запорожью
В Запорожской областной военной администрации рассказали, что Россия снова атаковала мирное Запорожье.
Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса,
– сообщили в ОВА.
По их данным, взрывной волной и обломками ракет С-300 повредило расположенные рядом жилые многоквартирные дома. В частности, фасады, окна, крыши.
В Запорожской ОВА рассказали, что по состоянию на 5:18 18 марта все соответствующие службы работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.
Россияне разрушили заведение питания
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что предварительно по состоянию на 5:25 18 марта известно, что российская ракета С-300 разрушила заведение питания.
От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады,
– рассказал чиновник.
По его данным, люди не пострадали. Однако Анатолий Куртев призвал людей, чье жилье повреждено обратиться по телефону:
- 15-80 – из стационарных номеров;
- 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 – с мобильных.
Россия атаковала Украину "Шахидами"
- Во Львовской области ориентировочно в 23:32 17 марта объявили воздушную тревогу. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что есть угроза ракетных атак и призвал находиться в укрытиях.
- Ориентировочно в 23:50 корреспонденты 24 Канала сообщали, что слышали взрывы во Львовской области. Уже в 1:40 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги.
- К сожалению, во время этой тревоги враги двумя иранскими дронами попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил также, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Вероятно, "Шахиды".
- Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что "Шахиды" также избивали над Киевом.
- Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что ориентировочно в 21:00 17 марта российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed 131/136. ВСУ уничтожили 11 из 16 враждебных целей.