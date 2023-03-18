За даними місцевих журналістів вибухи в області лунали орієнтовно о 3:20 проти 18 березня. Атакували місто під час фактично третьої з вечора 17 березня повітряної тривоги, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки по Запоріжжю

У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що Росія знову атакувала мирне Запоріжжя.

Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу,

– повідомили в ОВА.

За їхніми даними, вибуховою хвилею та уламками ракет С-300 пошкодило розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Зокрема, фасади, вікна, дахи.

У Запорізькій ОВА розповіли, що станом на 5:18 18 березня всі відповідні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Росіяни зруйнували заклад харчування

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що попередньо станом на 5:25 18 березня відомо, що російська ракета С-300 зруйнувала заклад громадського харчування.

Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи та фасади,

– розповів посадовець.

За його даними, люди не постраждали. Однак Анатолій Куртєв закликав людей, чиє житло пошкоджене звернутись за телефоном:

15-80 – зі стаціонарних номерів;

061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 – з мобільних.

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