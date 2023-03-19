Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, перелом на фронті відбудеться, коли росіяни вичерпають усі свої резерви, які можуть кидати хвилями на атаку позицій українських бійців.

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"Можливо, ми отримаємо таку ж ситуацію, яка колись була на Харківському напрямку. Росіяни, викинувши усі резерви для штурмів, оголили цим свій тил. Заходячи стрімкими атакувальними діями у їх тил, можна брати їх в оперативне оточення і у такий спосіб дуже швидко та ефективно просуватися", – вважає він.

Ситуація з боєприпасами у ЗСУ покращилась

Крамаров зазначив, що ЗСУ потребують більшої кількості озброєння. Зокрема, снарядів, аби не економити кожен боєприпас, а використовувати будь-яку нагоду відбивати атаки ворога та звільняти свої території.

Нам бракує лише кількості, в якості ми вже значно переважаємо. Перш за все, зараз би дуже допомогла більша кількість боєприпасів, аби розуміти, що ми можемо цей їх не заощаджувати, а використовувати за кожної нагоди, яку маємо,

– сказав він.

Військовий експерт підкреслив, що українські бійці дуже швидко та ефективно освоюють нові види зброї та навіть пропонують свої тактики, про що розповідають західні інструктори.

Як стверджує Андрій Крамаров, ситуація із забезпеченням боєприпасами ЗСУ за останні 2 тижні почала значно поліпшуватись.

"У щільних міських боях, на жаль, ми не маємо можливості повною мірою використовувати ті артилерійські батареї, які зараз у нас є. Хоча вони надзвичайно точні та далекобійні, але ми бережемо своїх бійців", – додав експерт.

Крамаров про зброю ЗСУ: дивіться відео

Розширення озброєння для літаків МіГ-29

Крамаров розповів, що літаки МіГ-29, які скоро повинні передати Україні, мають певні особливості: вдосконалені засоби зв’язку, які дуже розширюють можливості, нова навігаційна система літака та впровадження нової системи керування вогнем.

"Останні 3 місяці на Заході займаються розширенням номенклатури озброєння, яке можуть використовувати ці літаки. Я так розумію, що це літаки МіГ-29, оскільки вони мають вдосконалену систему керування вогнем. Зараз до них намагаються прилаштувати необхідну для нас зброю, яку ці літаки зможуть використовувати саме на лінії фронту", – говорить він.

Військовий експерт навів приклад ракети Hellfire, за допомогою якої перемагали в усіх збройних конфліктах від з 1973 року. На його думку, отримання такої зброї зміцнить оборонний, а згодом і наступальний потенціал ЗСУ.

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