Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях. Ведь именно это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи.

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Враг преобладает количественно

Во время моего пребывания в войсках, совместно с командирами, мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя,

– отметил он.

По словам Сырского, когда враг преобладает количественно, быть бок о бок с нашими воинами – для него дело чести.

"Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам", – заявил Сырский.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому украинские военные тщательно изучают уязвимости врага, чтобы эффективнее применять силы.

Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе на пользу любую ситуацию. На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу, – добавил Сырский.

Ситуация в Бахмуте стабилизировалась