В эфире национального телемарафона представитель восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что наши воины знают намерения противника и свои силы и средства. Таким образом, наши войска противодействуют захватчикам.

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Сергей Череватый объяснил, что наши воины активно выстраивают оборонительные рубежи и свою оборону. Ракетные и артиллерийские подразделения наносят превентивные удары по противнику.

Также наши воины понимают, где враг концентрирует больше своих усилий и противодействуют ему.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что уже более 9 месяцев украинские защитники не дают оккупантам прорвать оборону в районе Бахмута для дальнейшего продвижения о Донецкой области, ведь это одна из приоритетных задач противника.

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По состоянию на 18.00 27 марта захватчики продолжают попытки штурма Бахмута. Также враг предпринял неудачную попытку наступления в районе Ивановского. Бахмут под контролем украинских войск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг атакует в районах Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки.

Кроме того, враг продолжает обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения с минометами, артиллерией и танками. Прифронтовые города страдают от обстрелов ракетами и РСЗО. Например, оккупанты ударили по Славянску, из-за чего пострадали 36 человек