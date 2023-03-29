Таким чином, ворожі втрати знову поповнились. До речі, станом на 29 березня загальна кількість російських втрат вже складає 172 340 осіб.
До речі Під Бахмутом українські воїни знищили бомбардувальник Су-24: Генштаб підтвердив
ЗСУ ліквідували ворожий Су-24М
Як стало відомо, 28 березня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку.
СУ-24М – це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24. Він призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах.
Характеристики Су-24М
- Стрілецько-гарматне озброєння Су-24М повністю відповідає тому, що застосовувалося на літаку Су-24, і включає вбудовану гармату ГШ-6-23 (ГШ-6-23М) і три підвісні установки СППУ-6.
- Су-24М може бути носієм тактичних ядерних зарядів.
- Озброєння літака Су-24М включає стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів "повітря-поверхня", "повітря-РЛС" і "повітря-повітря".
Актуальні втрати ворога
На 29 березня російські окупанти вже втратили 172 340 осіб живої сили. Втрати у техніці загарбників:
- Танків – 3609 (+7),
- бойових броньованих машин – 6966,
- артилерійських систем – 2659 (+6),
- РСЗВ – 526 (+1),
- засоби ППО – 277,
- літаків – 306 (+1),
- гелікоптерів – 291,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилаті ракети – 911,
- кораблі /катери – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5),
- спеціальна техніка – 288 (+1).