Таким чином, ворожі втрати знову поповнились. До речі, станом на 29 березня загальна кількість російських втрат вже складає 172 340 осіб.

До речі Під Бахмутом українські воїни знищили бомбардувальник Су-24: Генштаб підтвердив

ЗСУ ліквідували ворожий Су-24М

Як стало відомо, 28 березня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Сталось це близько 13:30 на Бахмутському напрямку.

СУ-24М – це надзвуковий фронтовий бомбардувальник, модернізований варіант СУ-24. Він призначений для нанесення високоточних прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних та надводних цілях при будь-яких погодних та часових умовах.

Характеристики Су-24М

Стрілецько-гарматне озброєння Су-24М повністю відповідає тому, що застосовувалося на літаку Су-24, і включає вбудовану гармату ГШ-6-23 (ГШ-6-23М) і три підвісні установки СППУ-6.

Су-24М може бути носієм тактичних ядерних зарядів.

Озброєння літака Су-24М включає стрілецько-гарматна зброя, бомбардувальні засоби ураження, некеровані авіаційні ракети, керовані ракети класів "повітря-поверхня", "повітря-РЛС" і "повітря-повітря".

Актуальні втрати ворога

На 29 березня російські окупанти вже втратили 172 340 осіб живої сили. Втрати у техніці загарбників: