Втрата Бахмута може призвести до певних проблеми. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Важливо Чи будуть далі утримувати Бахмут: Зеленський провів засідання Ставки
Чому важливо втримати Бахмут
За словами українського лідера, втрата Бахмута може призвести до тиску щодо пошуку компромісів. Так, російський диктатор Владімір Путін може використати так звану "перемогу" у своїх інтересах. Кремлівський гоблін "продав би її Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану".
Якщо він відчує кров – відчує запах, що ми слабкі – він буде штовхати, штовхати, штовхати,
– зазначив Зеленський.
У разі поразки в Бахмуті тиск буде швидким як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. Зеленський вважає, що наше суспільство відчує втому і підштовхне його до компромісу з російським агресором.
Президент додав, що зараз він не відчуває такого тиску.
Ситуація у Бахмуті контрольована, але напружена
- Нещодавно Сергій Череватий повідомив, що українським воїнам вдалося стабілізувати ситуацію в Бахмуті. Захисники знають наміри ворога та свої сили й засоби. Таким чином, наші війська протидіють терористам.
- Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Бахмут – це символ незламності українського народу та наших військових, а також символ поразки Владіміра Путіна.
- До речі, росіяни активно поширюють ІПСО про Бахмут. У такий спосіб вони хочуть підірвати довіру до Зеленського та Сирського та внести конфлікт у військове керівництво держави.