Також, щоб просувати в інформаційне поле вигідні для Росії сценарії наших дій. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснює, що це все – інформаційно-психологічна операція (ІПСО) ворога.
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Які наративи намагається поширити Росія про події у Бахмуті
Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій,
– заявила посадовиця.
Ганна Маляр пояснила, що окупанти у своїх інформаційно-психологічних операціях постійно використовують прізвище президента України Зеленського та командувача Сухопутних військ Сирського.
Заступниця міністра оборони України пояснила, що Росія використовує меседжі, що нібито:
- рішення тримати Бахмут політичні;
- Бахмут нема сенсу тримати, там майже все в оточенні;
- героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.
Окупанти вдаються до таких закидів, щоб підірвати довіру до Зеленського та Сирського та внести конфлікт у військове керівництво держави.
Проте Маляр додала, що вороги не пишуть про те, що військові рішення в Україні не ухвалюють одноосібно:
- є військове командування на чолі з Головнокомандувачем Валерієм Залужним та Начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою;
- постійно засідає Ставка Верховного Головнокомандувача, де теж ухвалюють оперативні рішення за участі всіх силових структур, які воюють.
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Що насправді відбувається в Бахмуті
Це активна фаза війни. Так само активна, як і по інших напрямках на Сході, де з січня 2023 року триває повномасштабний наступ ворога,
– заявила Ганна Маляр.
За її словами, оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення ухвалюють грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.
Заступниця міністра Олексія Резнікова пояснила, що мовиться про такі оборонні задачі:
- утримання займаних рубежів та позицій;
- недопущення просування противника вглиб території;
- завдання ворогу значних втрат;
- створення умов для переходу в контрнаступ.
Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач,
– пояснила Маляр.
Вона запевнила, що саме наше командування, а не ворожі інформаційно-психологічні операції визначатимуть, доки нам обороняти Бахмут.
Оборона Бахмута: останні новини
- Ввечері 28 березня Сухопутні війська ЗСУ розповіли, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України.
- Росія не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Бахмута і скеровує туди свої кращі підрозділи. Проте наші бійці протистоять ворогу. Зокрема, там воюють піхотинці 28-ї, 54-ї, 56-ї та 57-ї бригад разом із побратимами з 93-ї та 4-ї бригади оперативного призначення, а також іншими силами оборони;
- Генерал-полковник Олександр Сирський постійно перебуває на лінії фронту разом з підпорядкованими підрозділами. Вони з командирами узгоджують дії, які завадять Росії реалізувати свої плани.
- У цей же день Олександр Сирський заявив, що Україна утримує Бахмут всупереч термінам та прогнозам. За його словами, шлях до перемоги відкриває знання ворога й самого себе.