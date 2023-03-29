Также, чтобы продвигать в информационное поле выгодные России сценарии наших действий. Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняет, что это все – информационно-психологическая операция (ИПСО) врага.

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Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий,

– заявила чиновник.

Анна Маляр объяснила, что оккупанты в своих информационно-психологических операциях постоянно используют фамилию президента Украины Зеленского и командующего Сухопутными войсками Сырского.

Заместитель министра обороны Украины пояснила, что Россия использует меседжи якобы:

решение держать Бахмут политические;

Бахмут не имеет смысла держать, там почти все в окружении;

героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.

Оккупанты прибегают к таким упрекам, чтобы подорвать доверие к Зеленскому и Сырскому и внести конфликт в военное руководство государства.

Однако Маляр добавила, что враги не пишут о том, что военные решения в Украине не принимаются единолично:

есть военное командование во главе с Главнокомандующим Валерием Залужным и Начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой;

постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего, где тоже принимают оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

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Что на самом деле происходит в Бахмуте

Это активная фаза войны. Так же активно, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага,

– заявила Анна Маляр.

По ее словам, оборона Бахмута в настоящее время обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимают грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Замминистра Алексея Резникова пояснила, что говорится о таких оборонных задачах:

удержание занимаемых рубежей и позиций;

недопущение продвижения противника вглубь территории;

нанесение врагу значительных потерь;

создание условий для перехода в контрнаступление.

Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач,

– объяснила Маляр.

Она заверила, что именно наше командование, а не враждебные информационно-психологические операции, будут определять, пока нам оборонять Бахмут.

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