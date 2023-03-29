Также, чтобы продвигать в информационное поле выгодные России сценарии наших действий. Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняет, что это все – информационно-психологическая операция (ИПСО) врага.
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Какие нарративы пытается распространить Россия о событиях в Бахмуте
Излишне накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство по прекращению оборонных действий,
– заявила чиновник.
Анна Маляр объяснила, что оккупанты в своих информационно-психологических операциях постоянно используют фамилию президента Украины Зеленского и командующего Сухопутными войсками Сырского.
Заместитель министра обороны Украины пояснила, что Россия использует меседжи якобы:
- решение держать Бахмут политические;
- Бахмут не имеет смысла держать, там почти все в окружении;
- героизм украинских бойцов раздувает украинская пропаганда.
Оккупанты прибегают к таким упрекам, чтобы подорвать доверие к Зеленскому и Сырскому и внести конфликт в военное руководство государства.
Однако Маляр добавила, что враги не пишут о том, что военные решения в Украине не принимаются единолично:
- есть военное командование во главе с Главнокомандующим Валерием Залужным и Начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой;
- постоянно заседает Ставка Верховного Главнокомандующего, где тоже принимают оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.
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Что на самом деле происходит в Бахмуте
Это активная фаза войны. Так же активно, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага,
– заявила Анна Маляр.
По ее словам, оборона Бахмута в настоящее время обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимают грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.
Замминистра Алексея Резникова пояснила, что говорится о таких оборонных задачах:
- удержание занимаемых рубежей и позиций;
- недопущение продвижения противника вглубь территории;
- нанесение врагу значительных потерь;
- создание условий для перехода в контрнаступление.
Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач,
– объяснила Маляр.
Она заверила, что именно наше командование, а не враждебные информационно-психологические операции, будут определять, пока нам оборонять Бахмут.
Оборона Бахмута: последние новости
- Вечером 28 марта Сухопутные войска ВСУ рассказали, что ситуация в Бахмутском направлении остается напряженной, однако контролируемой Вооруженными Силами Украины.
- Россия не оставляет попыток прорвать нашу оборону у Бахмута и направляет туда свои лучшие подразделения. Однако наши бойцы противостоят врагу. В частности, там воюют пехотинцы 28-й, 54-й, 56-й и 57-й бригад вместе с собратьями из 93-й и 4-й бригады оперативного назначения, а также другими силами обороны;
- Генерал-полковник Александр Сырский постоянно находится на линии фронта вместе с подчиненными подразделениями. Они с командирами согласовывают действия, которые помешают России реализовать свои планы.
- В этот же день Александр Сырский заявил, что Украина удерживает Бахмут вопреки срокам и прогнозам. По его словам, путь к победе открывает знание врага и самого себя.