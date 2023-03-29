Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики начали атаковать Бахмут еще в мае прошлого года.
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Россияне терпят большие потери в Бахмуте
Резников отметил, что россияне продолжают атаковать Бахмут без каких-либо значительных результатов.
Бахмут до сих пор стоит как крепость. На этом участке мы уменьшили российский наступательный потенциал. Это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст нам время подготовиться к контрнаступлению.
– заметил министр.
По его словам, россияне устали. Кроме того, оккупантам не хватает боеприпасов.
"Они понесли очень большие потери, много погибших и раненных. Обычно они теряют по меньшей мере 500 солдат ежедневно. Убитыми и ранеными. Это значит, что каждый день приближает нашу победу и их поражение", – подытожил Резников.
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Что происходит на Бахмутском направлении: коротко
- Ночью 29 марта на Бахмутском направлении подразделениям зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ удалось уничтожить российский истребитель Су-24М. Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны Украины удерживают Бахмут вопреки срокам и прогнозам. По его словам, украинские военные тщательно изучают уязвимости врага, чтобы эффективнее применять свои силы.
- В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны отметили, что наступление россиян на Бахмут достигло своей кульминации. Поэтому они могут сосредоточить усилия на окружении Авдеевки.
- Следует заметить, что Бахмутское направление пока остается одним из самых сложных участков фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потеря Бахмута может привести к давлению в поисках компромиссов.
- Однако несколько дней назад, 25 марта, в разведке Британии сообщили, что штурм города в значительной степени остановился, ведь оккупанты истощились.