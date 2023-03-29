Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики начали атаковать Бахмут еще в мае прошлого года.

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Россияне терпят большие потери в Бахмуте

Резников отметил, что россияне продолжают атаковать Бахмут без каких-либо значительных результатов.

Бахмут до сих пор стоит как крепость. На этом участке мы уменьшили российский наступательный потенциал. Это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст нам время подготовиться к контрнаступлению.

– заметил министр.

По его словам, россияне устали. Кроме того, оккупантам не хватает боеприпасов.

"Они понесли очень большие потери, много погибших и раненных. Обычно они теряют по меньшей мере 500 солдат ежедневно. Убитыми и ранеными. Это значит, что каждый день приближает нашу победу и их поражение", – подытожил Резников.

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Что происходит на Бахмутском направлении: коротко