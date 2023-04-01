Так, основной задачей ВСУ во время контрнаступательных действий может быть именно уничтожение группировок противника. Об этом 24 Каналу рассказал полковник СБУ, народный депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Основная задача ВСУ во время контрнаступления

Костенко пояснил, что при ведении боевых действий контроль над территориями постоянно меняется. Однако для того чтобы война не повторялась и враг потерял свой наступательный потенциал – необходимо уничтожить его войска.

Так, осенью 2023 года украинские защитники провели успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области и освободили территории. В то же время враг отступил и сохранил свою группировку.

Украина вернула свои территории, но российские захватчики перебросили эти группировки на другие направления, в частности на Восточное. А сейчас продолжает давить там на позиции наших защитников.

Основная задача контрнаступления – уничтожение наступательного потенциала противника, то есть его сил, средств и техники,

– предположил полковник СБУ.

Он подчеркнул, что важно не просто заставить оккупантов уйти с наших территорий, а уничтожить врага. Ведь его уход – это только растягивание боевых действий.

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