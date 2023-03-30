Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, нарратив о решающем моменте – опасен для Украины.
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Контрнаступление ВСУ – это не решающий момент
Кулеба призвал не воспринимать предстоящее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны. Это может усилить силы на Западе, которые хотят подтолкнуть Киев к так называемому "компромиссу" с Москвой.
Министр подчеркнул, что Украина должна противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения.
По словам Кулебы, все войны – это серия битв. Если это контрнаступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к освобождению всей оккупированной территории, то "некоторые люди могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь мы можем продумать альтернативный сценарий".
Если она будет так рассматриваться, но не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно продумать альтернативный сценарий. Но для нас нет альтернативы,
– отметил министр.
Кулеба добавил, что западные правительства имеют меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на прекращении военной помощи Украине и огня на фронте.
"Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое вроде "Минска-3", – подчеркнул министр.
Что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ
- Накануне Алексей Резников рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться в апреле – мае. Атаковать захватчиков планируют сразу на нескольких направлениях.
- Террористам настолько страшно, что они уже готовятся к контрнаступлению ВСУ и выставляют "зубы дракона" за Мариуполем в сторону Бердянска.
- Кстати, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина имеет "хорошие шансы" на успешное контрнаступление. Ведь ВСУ серьезно истощили российскую армию.